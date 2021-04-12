Nadir Ataman: Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı. İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum."
Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum” pic.twitter.com/2DWBsCHQ9E— NADİR ATAMAN (@NADiRATAMAN) April 11, 2021
Muharrem İnce'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ve çiftin iki çocuklarının koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.
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