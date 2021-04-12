Bozcaada'ya 'günübirlik' gelenlere izin verilmedi

Bozcaada’da son 2 haftada çok sayıda Covid-19 vakasının görülmesi üzerine polis adada önlemleri arttırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Geyikli İskelesi'nden saat 10.00 feribotu ile adaya 3 ayrı yerli turist kafilesi geldi.

Günübirlik düzenlenen gezi nedeniyle polis, yerli turistlerin ada içerisinde gezmesine müsaade etmedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sadece konaklama yapılacak otele transfer izini verildiği, günübirlik tur gezilerinin ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmadığı hatırlatılan yerli turistler ise bu duruma tepki gösterdi.