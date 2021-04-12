Kayıt
03:42 12 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Muhsin Yazıcıoğlu

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan 'helikopteri düşüren jet operasyonu' iddiası

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104121044247139-muhsin-yazicioglunun-oglu-furkan-yazicioglundan-helikopteri-dusuren-jet-operasyonu-iddiasi/

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Furkan Yazıcıoğlu, "İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor" dedi.

    Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor" ifadelerini kullandı. 

    Furkan Yazıcıoğlu, "Muhsin başkan, ömrünü hizmetle geçirdi vatan ve millete. Bu devletin ona verebileceği tek bir şey var: Adalet. Biz onu bekliyoruz. Başkan ve yanında vefat eden arkadaşları bu hakka kavuşsunlar" dedi. 

    CNN Türk'te yayınlanan "Ne oluyor?" adlı programda gazeteciler Göksu Öngören ile Nedim Şener'in sorularını yanıtlayan Furkan Yazıcıoğlu, helikopterin radardan nasıl çıktığını da anlattı. 

    Furkan Yazıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

    • Yapılan çalışmalarda Bylock yazışmalarında bizim olayımız ile alakalı suikast ile ilgili bir bölüm var. Burası çok önemli daha sonraki bu Abdullah Önder ve Kamil Bakum'un itiraflarında da bunlar görüldü ve kabul edildi. Şimdi burada bu cihazı söken askerlerin avukatlıklarının üstlenilmesi noktasında bir asker imamdan talimat geldiği emir geldiği bu emrin uygulandığı daha sonra dosya Malatya Özel Yetkili Savcılıktan alınıp tekrar Maraş'a gönderildiği dönemde bu ilişkinin ortaya çıkmasından endişe edildiği ve bu endişenin ortadan kaldırılması için apar topar o dönemin (bölge imamı) Türkiye imamı olan Kocakurt'a gidildi (Barbaros Kocakurt'a gidildi) ve bunun da hızlı bir şekilde kendi ifadeleriyle Bylock'ta geçen ifadelerle büyüklerine ilettikleri büyükte FETÖ elebaşı bunun Amerika'ya gidilerek bizzat Amerika'ya gidilerek görüşüldüğü derhal avukatlığın ellerinden çektirilmesi talimatının gittiği ve FETÖ elebaşının sürecin en sıkıntılı aşamalarından biriydi diye ifadede bulundu.

    'Tereyağından kıl çeker gibi hallettik diyorlar'

    • Bunların hepsi Bylock yazışmalarında sabit ortaya çıkarıldı ve adeta bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik diyorlar. Kendi aralarında Bylock yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi hallettik diyorlar tabi FETÖ elebaşının talimatlarıyla. Şimdi şöyle Muhsin Başkan tabi 12 Eylül yaşamış o çileyi çekmiş o zor zamanları görmüş bir lider. Böyle bir liderden de tabi etrafında arkasında çok yazılı bir şey bırakmasını beklemezsiniz başkanın tarzında öyle bir şey yoktu ama evet başkana ait bir çanta yok yani normalde olan ama şu an bizim elimizde olmayan bir çanta var. Evet bir kayıp çantamız var, içeriğini bilemiyoruz tabi yani çantanın içerisinde ne olduğunu bilemiyorum.
    • Cevabı çok basit çünkü örgüt çözülmeye başlıyor buna mecburlar bu itiraflarda bulunmak zorundalar artık. Şimdi şöyle dosyanın ilk dönemlerinde biz en başta şunu istedik biz ne varsa savcılık marifetiyle dosya kapsamına sokacağız biz elimize ne geliyorsa onu sokacağız dedik bugün geldiğimiz noktada da aynısını yapmaya devam ediyoruz. Bize gelen ne varsa ne bulduysak dosya kapsamına sokuyoruz. O tarihlerde de bu yönlendirmeler marifetiyle medya üzerinden yönlendirmelerle aslında savcılık makamlarına örgüt içinde örgüt talimatları gidiyordu. Baktığımız zaman bunun karşılığı cevabı bu.

    'İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor'

    • Gördüğümüz şu; orada eylemde operasyonda bulunmuş ana üç tane jet görüyoruz. Bu jetlerden bir tanesi operasyonu yapıyor. İki tane jet var burada ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metre daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta kalan jetin radarda görünmemesi. İki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görülüyor. Alttaki jet kopup dalışa geçiyor dalışa geçtikten sonra helikopterin üzerine bir bindirme yapıyor. Tekrar radarda göründüğü noktada da ses hızını aşmış bir şekilde tekrar görüyoruz onu.
    • Bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Helikopterin öyle dibinden geçmesine falan gerek yok. Bunlar çok güçlü makineler. Savaş jeti bunlar. Sivil bir helikopteri çok rahat bir biçimde yaprak gibi atabilecek bir güce sahip. Etki mesafesi çok uzun. Birkaç metre yukarıdan bu eylemi bulunması bile bu hava koridorunu bile bile türbülans oluşturup helikopterin kontrolünü pilotun elinden almasına yetiyor. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar tırmanışa geçiyor. Biz o tırmanışa geçtiği noktada da radarda onu ses hızını aşmış bir şekilde görüyoruz.
    'Bir arpa boyu yol alamadık'

    Öte yandan Furkan Yazıcıoğlu, "Dosyada bir arpa boyu yol atamadık. Yeni deliller veriler geliyor ama maalesef ama hala yargılama sürecinde bir adım ileriye gidemiyoruz. Dört davamız vardı bizim; bir tanesi devam ediyor" diye konuştu. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet