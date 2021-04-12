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    Prof. Dr. Ünal: Yoğun bakımlar pek çok ilde doldu

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    Koronavirüs vaka sayısında ciddi artışın yaşandığı Türkiye'de mevcut tablo endişe verici boyutu geçti. Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye'deki aktif vaka sayısının 443 bine yükseldiğine dikkat çekerek, "Yoğun bakımlar birçok ilde dolmuş durumda" dedi.

    Kovid-19 salgınında vaka sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, mevcut durumun ortaya çıkardığı endişe verici tabloyu ve alınması gereken önlemleri her platformda dile getiriyor.

    Son olarak Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Pediatrik Kalp-Damar Cerrahı Doç. Dr. Ergin Koçyıldırım’ın öncülüğünde sosyal medyada, 'önlemler' başlığı altında düzenlenen özel toplantıda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ının bulunduğu İstanbul’daki durum ele alındı.

    Çevrimiçi toplantıda konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye’deki aktif vaka sayısının 443 bine yükseldiğini söyledi. Birçok kentteki meslektaşlarıyla görüştüğünü belirten Ünal, şu uyarılarda bulundu:

    “Yoğun bakımlar birçok ilde dolmuş durumda. İstanbul’daki iki pandemi hastanesinde 600’e yakın yoğun bakım hastası olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatışı yapılanlar içerisinde entübe hasta oranı çok yüksek. Yüksek entübe, yüksek ölüm oranı anlamına gelir. Türkiye, yoğun bakım yatağı açısından bir sorun olmasa da yoğun bakım doktor ve hemşirelerinin sayısı yetersiz kaldığından, ilgisiz branş hekimleri de görevlendiriliyor. Hasta sayısının artmasına karşın yetkin personel sayısının yetersiz kalması da mortalite rakamlarının yükselmesine neden oluyor. Bu hasta yüküyle, mevcut yoğun bakımlardaki doluluk azaltılmazsa elimiz kolumuz bağlı kalacak. Hasta akışının azaltılması için önlemlerin arttırılması gerekiyor.”

    'Avrupa’da en yüksek vaka artışı Türkiye'de'

    Endüstri Mühendisi Zeki Berk ise Avrupa’da en yüksek vaka artışının Türkiye’de yaşandığına dikkat çekerken, iki hafta içerisinde 100 bin kişideki vaka sayısını 650’yi geçtiğini söyledi.

    Ölüm sayısının her hafta yüzde 5, vaka artışını ise yüzde 10 olduğuna değinen Berk, "Şayet artış bu hızla giderse 46 gün sonra tespit edilen vaka sayısı iki katına çıkacak. Pandemide şimdiye kadar 33 bin 454 vatandaşımızı yitirdik (9 Nisan 2021). Önlem alınmazsa ölü sayısı maalesef 91 gün sonra 66 bini geçebilir” dedi.

    Genetik Bilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl ise özel toplantıda İngiltere, Amerika ve İsrail’de aşılanmaya bağlı olarak vaka artış oranlarında yüzde 90 azalma olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Ancak küresel ölçekte genel bir artış eğilimi yaşanıyor. Dünya genelinde 13 Ocak tarihinde 733 bin vaka tespit edilirken, bu sayı 20 Şubat’ta 360 bine gerilemişti. Ancak günümüzde vaka oranının 650 bini, ölüm sayısı ise 10 bin olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü yükselişte hem Türkiye, hem dünya genelinde varyantların etkisi görülüyor. Almanya’da virüs yayılım genç nüfusta etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. Varyant virüsler çok hızlı yayılıyor ve genç gruplar daha çok hastalanıyor. Ancak aşılama oranına baktığımız Almanya’da 24 saat içinde 1 milyon 400 bin aşı yapıldı. Bu oran Türkiye’nin bir haftalık aşı sayısına denk geliyor

    'İstanbul'da Avrupa Yakası merkez üssü'

    İstanbul Tabip Odası Kovid-19 İzleme Grubu’nun hazırladığı son rapora göre, nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılım açısından riskli ilçeler arasında.

    İstanbul’un Avrupa Yakası’nın, Kovid-19’un adeta merkez üssü olduğuna dikkat çekilen raporda, 65 yaş üstü ve altı grupta gözlenen bulaşıcı hastalık ölümlerinin ise Kovid-19 hastalığının yaygın olarak saptandığı Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultangazi’de gerçekleştiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Kovid-19’a bağlı 390 sağlıkçı ölümünün yüzde 31’inin megakentte gerçekleştiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Necmettin Ünal, Yoğun bakım, Hastane, Türkiye, pandemi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, İstanbul
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