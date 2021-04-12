Muharrem İnce: Koronavirüs testim pozitif çıktı

CHP'den ayrılarak parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
İnce, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadesini kullandı.
Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.— Muharrem İNCE (@vekilince) April 12, 2021
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