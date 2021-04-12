Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde, stratejik bir konudur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir" dedi.