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    kahve

    Araştırma: Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104121044248995-arastirma-gunde-3-fincan-kahve-kanser-riskini-yuzde-52-azaltiyor/

    Kahvenin, kanseri vücuttan uzak tutmada büyük rol oynadığına değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketen kişilerin karaciğer kanserine yüzde 52, kalın bağırsak kanserine yüzde 36, mide ve pankreas kanserine ise yüzde 13 daha az yakalandıkları gözlemlendi” dedi.

    Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nce yayımlanan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin 5 bin 145 kanser hastası ile 4 bin 97 kişilik kontrol grubunun gıda tüketimine ilişkin yaptığı karşılaştırmalı araştırmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    30 yıldır yapılan araştırmalara göre mide kanserinin azaldığını belirten Prof. Dr. Göral, "Araştırma sonuçlarına göre kalın bağırsak kanserinin ise arttığını görüyoruz. Bu durumunun sevindirici tarafı kalın bağırsak kanserinde yaşam süresinin daha uzun olmasıdır. Mide kanserinde beş yılı deviren hasta sayımız çok az. Kalın bağırsak kanserinin ise teşhisi erken konulabiliyor" diye konuştu.

    'Günde 3-4 fincan kahve tüketilmeli'

    Söz konusu araştırma başta olmak üzere birçok çalışmadan elde edilen verilere göre kahvenin mucizevi bir gıda takviyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral,  şunları söyledi:

    "ABD ve Japonya’da yapılan çalışmalar kapsamında 12 yıl boyunca beslenme şekli takip edilen kişilerden düzenli kahve tüketenlerde kanser hastalığın seyrinin yavaş ilerlediği belirlendi. Kemoterapi alıp kahve içenlerde ve kemoterapi alıp kahve içmeyenlerde durumun farklı olduğu ispatlandı. Kahve, içindeki polifenol, kahveol ve kafestol gibi maddelerden dolayı kanserinin seyrini yavaşlatıyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketildiğinde kalın bağırsak kanserinin seyrinde yüzde 36’lık düşüş gözlemlendi. Kahvenin tabi ki şekersiz olması gerekiyor. Kahve, kafeinli ya da kafeinsiz olabilir."

    Kahvenin kanser savaşçısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vedat Göral, şöyle devam etti:

    “Anti-inflamatuvar ve anti-sitokin etkileri nedeniyle, apoptozis ve kanser hücrelerinin seyrini olumlu yönde azaltıyor. Kahvenin düzenli içilmesi gerekiyor. Günde ya da haftada bir fincan kahve içilmesi kansere karşı etkili olmayacaktır. Kahvenin yapılması, tüketilmesi ve cinsi de bu seyri etkiliyor. Kahve, kanser hastaları için bir tavsiye gıda diyebiliriz. Kahve sadece kalın bağırsak kanserinin seyrini yavaşlatmıyor. Mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatıyor. Kahveyi aynı zamanda karaciğer dostu olarak görüyoruz. Karaciğer yağlanması, iltihap ve siroza gidişi de engelliyor.”

    Kalın bağırsak kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Göral, "Sigara içmek, fazla kırmızı et tüketimi, narenciyeyi az tüketme ve fazla yağlı gıda tüketmek kalın bağırsak kanserini tetiklemektedir. Sigara ve alkol tüketmemek, narenciyeyi ise fazla tüketmek gerekir. Kırmızı et ve yağlı gıda tüketiminin de azaltmasını öneriyoruz. Akdeniz ve ege tipi beslenmeye teşvik ediyoruz. Şeker, un ve tuzdan uzak durulmalı. Kanserlerde genetik faktörleri değiştiremeyiz ama çevresel faktörleri değiştirebiliriz" dedi.

    Etiketler:
    Araştırma, ABD, Kanser, Kahve
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