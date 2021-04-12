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    Eşini 3 yerinden bıçaklayıp ‘Sen daha ölmedin mi’ diyen sanığa iyi hal indirimi: 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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    İstanbul Avcılar'da eşini sokakta 3 kez sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanık Deniz Bilgici'ye iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

    İstanbul Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Adli Tıp Kurulu'nun raporuna göre sanığın müştekinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, bıçakla yaralanmaların vücuttaki yerleri dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği belirtildi. 

    ‘Ben kendim yemiyor eşime yediriyordum’

    Savcı mütalaasında sanık Deniz Bilgici'nin 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Deniz Bilgici çok pişman olduğunu belirterek, "5 yıllık evliyim. Ben kendim yemiyor eşime yediriyordum. Çoluğumu çocuğumu düşünerek ek iş yapıyordum. Bunları yapacak insan değildim. Çok pişmanım" dedi. 

    Mahkeme heyeti 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada sanık Deniz Bilgici'ye iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

    ‘Sen beni aldatıyor musun’ dedi, 3 kere bıçakladı

    Müşteki Öznur Bilgici'nin şüpheli Deniz Bilgici ile 5 yıldır evli ve 1 çocuklarının olduğu belirtildiği iddianamede müştekinin evde bulundukları sırada telefonla oynaması üzerine şüphelinin 'Sen beni aldatıyor musun' şeklinde çıkıştığı ve aralarında tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında şüphelinin ekmek bıçağını eline aldığını gören müştekinin evden kaçtığını şüphelinin bıçakla müştekiyi kovaladığının kaydedildiği iddianamede şüphelinin evin yakınındaki boş arsada müştekiyi yakalayıp sırtından ve kolundan 3'er defa bıçakladığı belirtildi. 

    Bir süre müştekinin başında durarak 'Sen ölmedin mi hala' diye söylendiği elindeki bıçağı olay yerine atarak müştekiyi yaralı vaziyette bırakıp olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Şüphelinin alınan sorgusunda suçlamaları kabul ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğünün kaydedildiği iddianamede sanığın 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

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    Etiketler:
    indirim, Kasten öldürmeye teşebbüs, Deniz Bilgici, Bıçaklama, Kadına şiddet, İstanbul, Türkiye
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