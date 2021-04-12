Emniyet Genel Müdürlüğü: '12 Nisan' etiketi altındaki paylaşımlar sosyal medya terörüdür, soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada '12 Nisan' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin olarak bir duyuruda bulundu. "Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür" denen açıklama, şöyle devam etti:
- "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."
Bazı sosyal medya kullanıcıları, '12 Nisan' için 'tecavüz günü' paylaşımları yapmıştı. Bu paylaşımlar, binlerce kişinin tepkisini çekmişti.
Sosyal medyada "#12Nisan" etiketi adı altında yapılan paylaşımlara ilişkin basın açıklamasıdırhttps://t.co/SkloVHUD9p pic.twitter.com/xBq4g4s5Dw— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 12, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)