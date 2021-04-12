Bakan Selçuk: Bugün 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Ankara'da, 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması, törenle gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda '333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk, terörle mücadeleye kararlıkla devam edeceklerini belirterek, "Hiçbir şehit ve gazimizin kanını yerde bırakmadık ve bırakmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var, azizi vatanımızı her türlü tehdide karşı korumak. Bunun için Kurtuluş Savaşı’nda, terörle mücadelede 15 Temmuz’da nice bedeller ödedik" dedi.

'Milletimiz darbe heveslilerine geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da dersini verecek'

"Demokrasiden, özgürlüklerimizden, vatanımızdan, bayrağımızdan, asla vazgeçmedik" diye devam eden Selçuk, şunları ekledi:

"Devletimize ve milletimize bildirilerle muhtıralarla darbelerle sistematik olarak ayar vermeye çalışan vesayet zihniyetinin değil milli iradenin yanında olduk hep. Milletimiz manda, vesayet, esaret peşinde koşan asker görünümlü darbeci ile vatan, bayrak ve şehadet peşinde koşan Mehmetçiği birbirinden ayıracak ferasete ve irfana sahiptir. Bunu hepimiz biliyoruz. Aziz milletimiz darbe heveslilerine geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da dersini verecek. Gelecekte buna tevessül eden tüm odaklara karşı haddini bizzat milletin kendisi verecek."

'Bugüne kadar 45 bin 484 atama yaptık'

Bugün yapılan 333 gazi, gazi ve şehit yakınının atama töreninin sonuçlarının saat 17.30 itibarıyla bakanlığın web sayfasından da yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış olacak. 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilenlerin toplam sayısı yalnızca 6 bin 315 idi. 19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına çıkardık. Bu rakamlar Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin bir ifadesidir. Biz, şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet duyan, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftihar eden bir milletiz. Bunu da her zaman hassasiyetle belirtiyoruz. O nedenle; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz."

Konuşmasının ardından şehit ve gazi yakını ile gaziler, Bakan Selçuk’la birlikte butona basarak, kura törenini gerçekleştirdi. Ataması yapılan şehit ve gazi yakınları ile gaziler, Bakan Selçuk’la fotoğraf çektirdi.