Tarım ve Orman Bakanlığı'nın depolarda kalan patates ve soğanların alınacağını duyurmasına çiftçilerden tepki geldi. Nevşehirli çiftçi, "Devlet patates alımına iş işten geçtikten sonra başladı. Bu saatten sonra devletin patates alımı demek, çiftçinin intiharı demek. İyi patatesi olan 4 kişi kaldı. Onlardan patates alınıyor şu an” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçilerin depolarda kalan patates ve soğanları satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

ANKA’nın haberine göre, çiftçiler, bakanlığın bu hamlesinde geç kaldığını patates ve soğanlarının depoda çürüdükten sonra satın alınmasının bir işe yaramayacağını söyledi.

‘Taze patates çıktı, şu an patates almaya kalkıyorlar’

Nevşehir Derinkuyu Kuyulutatlar köyündeki bir çiftçi, “Devlet patates alımına iş işten geçtikten sonra başladı. Bu saatten sonra devletin patates alımı demek, çiftçinin intiharı demek. İyi patatesi olan 4 kişi kaldı. Onlardan patates alınıyor şu an. Alınsın millet faydalansın. Ama iş işten geçtikten sonra alınıyor. Bu mahsulün devlet tarafından yazılıp bedelinin ödenmesi gerekir. İki üç aydır aramadığımız yer kalmadı. Milletvekilleri, il başkanları, Tarım Bakanı’nın danışmanları… Ama hiçbir sonuç vermedi. Gelgelelim Nisan girdi. Taze patates çıktı. Şu an patates almaya kalkıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Maliyetine alacağız diyorlar, bu borçlar nasıl ödenecek’

İzmir’in Kiraz İlçesindeki çiftçi Mehmet Kani ise, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Tarım Bakanımız açıklama yapmış, ‘Çiftçinin elinde kalan patatesleri soğanları fakir halkımıza bedava dağıtacağız’ diye. Biz de sevinmiştik. Ama sonra gördük ki maliyetlere diyor. Bu sertifikalı tohumun kilosu 4 bin lira Tarım Kredilerde. Biz bunları devletimize maliyetine verelim. O zaman mazotumuzu, ilacımızı, gübremizi her şeyimizi maliyetine alalım devletten madem. Hem yüzde 12 yüzde 18 faizle borçları yapılandırma yapacaklar. Ondan sonra da ‘Çiftçinin elindeki ürünü maliyetine alacağız’ diyorlar. Peki bu borçlar nasıl ödenecek Sayın Bakanım Bekir Pakdemirli? Söyleyin bir, anlatın bunu. Çiftçi para kazanamayacak faturalarını ödeyemeyecek. Ondan sonra maliyetine ürün alıp çiftçinin elinden halka dağıtacaklar. Peki yurtdışından aldığınız gıdaları maliyetine mi alıyorsunuz. Yurtdışındaki çiftçiler bunu maliyetine mi veriyor?"