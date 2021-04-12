Akşener: Muhalefetin görevi milletin avukatlığını yapmaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet partilerinin görevinin milletin avukatlığını yapmak olduğunu söyledi. Akşener, "İktidar partilerinin işi çoktur, bizimse zamanımız vardır. Bu, hizmetin içinde yer almadığımız için eksiği gediği görüp iktidara iletmekle ilgili bir görevdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine düşen görevlerin olduğunu söyledi.

İş yeri sahiplerinin görüşlerini ve taleplerini dinlemek üzere geldiğini söyleyen Akşener, "Kendileriyle konuştum. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bakanlığı ile görüşmeler yapıp, mağdur olan arkadaşlarımızı bilgilendireceğim. Önemli olan bir an evvel mağduriyetlerin giderilmesidir. Somut, çok dürüst bir biçimde esnaf arkadaşlarımız önerilerde bulundular. Bana düşen görev, bu öneri ve tespitlerin hayata geçmesi için gayret göstermek, kolaylaşmasını sağlamaktır" dedi.

Akşener, yangın nedeniyle zarar gören iş yeri sahiplerinin yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim inancımız hep şu oldu; milletimiz seçimlerde bazı siyasi partileri iktidar etmekle, hizmet etmekle görevlendirir. Bazı siyasi partileri ki biz onlardan birisiyiz, muhalefet görevini tevdi eder. O muhalefet görevinin millet tarafından verilmiş hali de milletin avukatlığını yapmaktır.

İktidar partilerinin işi çoktur, bizimse zamanımız vardır. Bu, hizmetin içinde yer almadığımız için eksiği gediği görüp iktidara iletmekle ilgili bir görevdir. Bu görevi yapmak için buradayız. Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin çok hızlı bir biçimde giderilmesi, uzamaması için buradayız.

'Üzerime ne düşüyorsa onu yapmak ve yerinde öğrenmek için geldim'