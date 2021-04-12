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    İstanbul- Koronavirüs

    Reuters'a konuşan Türk yetkili: Koronavirüs kısıtlamaları bu hafta sıkılaştırılacak

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1654)
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    Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, günlük koronavirüs vaka sayılarının 50.000'in üzerine çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta kısıtlamaların sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, turizm sezonu başlamadan önce vaka sayılarının düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

    Üst düzey Türk yetkililer, Reuters'a yaptıkları açıklamada, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

    İsmi açıklanmayan bir yetkili, ajansa verdiği demeçte, bu akşam gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından hükümetin koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırmak için harekete geçeceğini söyledi. 

    Normalleşme döneminin iyi gitmediğini belirten yetkili, yarın yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlemlerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini belirterek, "Çok daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor" dedi. 

    Yetkili, söz konusu kısıtlamalar arasında uzmanların uzun süredir önerdiği seyahat kısıtlamasının olabileceğini söyledi. Ayrıca, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için yeni sınırlamalar ile spor ve eğlence tesislerinin kapatılmasının da düşünüldüğünü belirtti. 

    38 üyeli Bilim Kurulu'ndan bazı yetkililer ise Ramazan boyunca tam kapanma gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda ise mesai saatlerinin toplu taşıma kullanımını rahatlatacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

    'Plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan önce vaka sayılarını azaltmak'

    Yetkili, "Plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan önce vaka sayılarını azaltmak, çünkü 50.000'in üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" diye konuştu. 

    Salgın nedeniyle geçen sene Türkiye’nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşmüştü. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart'ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan boyunca da sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini, lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin paket servisle sınırlandırılacağını açıklamıştı

    Türkiye'de son 24 saatte 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıkmış, 237 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye yeni vaka sayılarıyla dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1654)
    Etiketler:
    Ramazan ayı, Ramazan, Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş üstü, Sokağa çıkma kısıtlaması, Seyahat kısıtlaması, Kısıtlama, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Reuters, Türkiye
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