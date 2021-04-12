Mansur Yavaş: Açelya Apartmanı'ndaki göçük alanında ikâmet eden tüm mağdurlara 15 bin lira destek yapılacak

Temeli kaydığı için can güvenliğini tehdit eden Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 apartman tahliye edilirken kimse mağdur olmayacak demiştik.



Göçük alanında ikamet eden tüm mağdurlara 15 bin TL nakdi destek yapılmasına karar verdik. Belediye meclisimize teşekkür ediyorum.