Mansur Yavaş: Açelya Apartmanı'ndaki göçük alanında ikâmet eden tüm mağdurlara 15 bin lira destek yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Açelya Apartmanı'nın göçük alanında ikâmet edenlere 15 bin lira destek yapılacağını belirtti.
"Temeli kaydığı için can güvenliğini tehdit eden Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 apartman tahliye edilirken kimse mağdur olmayacak demiştik. Göçük alanında ikamet eden tüm mağdurlara 15 bin TL nakdi destek yapılmasına karar verdik. Belediye meclisimize teşekkür ediyorum."
Temeli kaydığı için can güvenliğini tehdit eden Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 apartman tahliye edilirken kimse mağdur olmayacak demiştik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 12, 2021
Göçük alanında ikamet eden tüm mağdurlara 15 bin TL nakdi destek yapılmasına karar verdik. Belediye meclisimize teşekkür ediyorum.
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