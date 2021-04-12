Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere bugün (11 Nisan 2021) Ankara'ya gitti.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ifade veren ve daha önce gözaltına alınan 14 emekli amiral, adliyeye sevk edildi.

Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Baykal, Bozoğlu, Özbey ve Kıyat'a ise yaşlarından dolayı emniyete gelmeleri için tebligat gönderilmişti.