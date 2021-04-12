Cihangir'de bıçakla bir kadına saldırıp taciz eden erkek tutuklandı

Cihangir'de bir kadına bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı bir kadının, arkasından gelerek bıçakla saldıran ve taciz eden Berzan Erem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Berzan Erem Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'silahla tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalanan Berzan Erem Ç., ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu ve 2014 yılında dayısının tecavüzüne uğradığını söylemişti.