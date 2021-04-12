Jandarma Genel Komutanlığı: Görev arkadaşımız Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, Sikorsky helikopterden dışarı bakarken çekilen, komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf notunda ise "Görev arkadaşımız, Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" ifadesi yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 'Eren-10' operasyonu kapsamında, geçen hafta aralarında kırmızı kategoride yer alan, 'Botan saha sorumlusu' ve 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın da olduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Görev arkadaşımız Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı☺️🦮

📍Şırnak pic.twitter.com/L5N4uu0eUF — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 12, 2021

​