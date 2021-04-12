Türkiye'den Gürcistan'a askeri havaalanının geliştirilmesi için araç ve teknik ekipman desteği

Türkiye’nin Marneuli Askeri Havalimanı'nın lojistik imkanlarının geliştirilmesi için Gürcistan Savunma Kuvvetleri’ne hibe olarak çeşitli özel ekipman ve cihazları teslim ettiği bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Marneuli Askeri Havalimanı'nın lojistik imkanlarının geliştirilmesi için kuruma hibe olarak çeşitli özel ekipman ve cihazları teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca donanımların Türkiye ile Gürcistan hükümetleri arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında teslim edildiği kaydedildi.

Özel taşıma araçlarının ve çeşitli cihazların teslim töreni, başkent Tiflis'ten 40 kilometre uzaklıktaki Marneuli Havalimanı'nda düzenlendi.

Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın katıldığı törende, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İkmal Albay Burak Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua tarafından teslim tutanakları imzalandı.

Türkiye Büyükelçisi Yazgan, Gürcistan Hava Kuvvetleri’nin imkanlarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.