Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Libya'ya 150 bin doz aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan ile #Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor https://t.co/q4lbjwEbSv — AA Canlı (@AACanli) April 12, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık."

Dibeybe: Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, "Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz." dedi.

Dibeybe, "Türkiye ile Enerji alanındaki iş birliğini de geliştirme arzusundayız." diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin katılımıyla, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisini" imzaladı.