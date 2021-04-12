AK Partili Hamza Dağ: 128 milyar dolar kasada, havaya mı uçtu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' sorusuna "128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu? Gündem değiştirmeye çalışıyorlar" diye yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olarak "128 milyar dolar nerede?" sorusuna "Gündem değiştirmeye çalışıyorlar" yanıtını verdi.

24 TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Dağ, "128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu? Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. 128 milyar doları havaya uçursanız nerede saklarsınız? Böyle bir soru olabilir mi? Biraz önce konuştuğumuz şeyler var ya, yalanlar... Bir şekilde bir slogan belirlemişler bunu soruyorlar. Yani, buharlaşma desen buharlaşamaz, bir yere koysan koyamazsın. Sonuç olarak bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. AK Parti, Merkez Bankası'nın dolar rezervini 128 milyar dolara kadar yükseltti" dedi.

‘128 MİLYAR DOLAR NEREDE?’



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (@avhamzadag): Bu soru ile beraber AK Parti’nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar.#AraftaSorular pic.twitter.com/sZF35BMAjk — 24 TV (@yirmidorttv) April 11, 2021

'Gündemi değiştirmek için bir şey buldular'

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere 103 amiralle ilgili düşmüş oldukları o içler acısı hale bahane bulmak için ve gündemi değiştirmek için bir şey buldular. Ortada çok net bir manipülasyon ve yalan var. Bunu da genel başkan yapıyor, sözcü yapıyor; siyaseti bu kadar ayağa düşürmeye gerek yok. Zaman zaman dışarda bize de sözler söylüyoruz ama emin olun hepsini ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir çok şey söylenir. Rahat rahat da söyleriz ama biz utanıyoruz bir gün bundan mahcup oluruz diye."