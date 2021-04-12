Sağlık Bakanı Koca: Türkiye, salgındaki en zor günlerini geçirmektedir

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

#Canlı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor https://t.co/Lcs0uh3H9b — AA Canlı (@AACanli) April 12, 2021

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

-Türkiye, salgındaki en zor günlerini geçirmektedir. Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır.

-Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü. 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

-Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Kabineye alternatif öneriler sunacağız

-(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar.

-(Sinovac aşısı) Bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum.

-Sputnik V, ülkemizde Faz 3 çalışması yapılamadı. Türkiye olarak inceleme başlattık. Ara sonucu olumlu görünüyor. Son 1 haftada 3 kere Rus Sağlık Bakanı mevkidaşım ile görüşmüş oldum.

-Uğur Şahin hoca ile temas halindeyiz. 'Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısı gelebilir diyebilirsin' dediler



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