Hazal Kaya: Setteki arkadaşlar hastaneye götürmek istediler ama bütün hastanelerin acilleri dolu

Mart ayının sonunda koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan oyuncu Hazal Kaya, çekim sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle başvurduğu hastanelerde tüm acil servislerin dolu olduğunu "Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü atlattıktan sonra tansiyon sıkıntısı yaşadığını, acil servise gitmek istediğini ancak hastanelerde yer bulamadığını sosyal medya hesabından paylaştı. Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor.”