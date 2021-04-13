Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Unutulma Hakkı' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Unutulma Hakkı' ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa ülkelerinde normatif olan unutulma hakkının vatandaşlarımız içinde uygulanması için büyük bir mücadele verdik. 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun çerçevesinde, vatandaşlarımız artık ‘Unutulma Hakkı’nı kullanabilecekler.

1️⃣ Avrupa ülkelerinde normatif olan unutulma hakkının vatandaşlarımız içinde uygulanması için büyük bir mücadele verdik.



1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun çerçevesinde, vatandaşlarımız artık "Unutulma Hakkı"nı kullanabilecekler. pic.twitter.com/qVzcdJUzSc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 13, 2021

'Unutulma hakkı' nedir?

© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'unutulma hakkı' kararı

Unutulma Hakkı, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor.”

Söz konusu hakkın kullanılması için kişilik hakları ihlal edilen vatandaşların, sulh ceza hakimliğine dilekçeyle başvurabileceklerini kaydeden Sayan, “Böylece hakimler, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine (unutulma hakkı) karar verilebilecek. İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecekler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.