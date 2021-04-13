Çocuk tacizcisine bir yıl sonra 24 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Beyoğlu’nda 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanan Adnan Yetişkin, çıkarıldığı mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda geçen sene Nisan ayında gerçekleşen olayda, 49 yaşındaki saldırgan Adnan Yetişkin, D.A. adlı 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanmıştı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, çocuğun cinsel istismarı da dahil 9 suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli çıktığı anlaşılan Saldırgan hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada son sözü sorulan Yetişkin, “Suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim” dedi.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Yetişkin'i 'cinsel istismar', 'cebir, şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.