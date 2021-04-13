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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs kararlarını açıkladı

    Erdoğan, Kabine sonrasında yeni tedbirleri açıklayacak: Tam kapanma olacak mı?

    © AA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104131044259676-erdogan-kabine-sonrasinda-yeni-tedbirleri-aciklayacak/

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Saat 15.00'daki toplantının ardından yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.

    Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir de sunum yapacak.

    Amaç Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    İçişleri Bakanlığı'ndan 'ramazan' genelgesi
    Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

    1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı" kabine üyeleri karar verecek.

    Paket servise geçilecek

    Bu arada İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir hatırlatma yaparak, bugün itibarıyla yeme içme yerlerinin, paket servis esasına göre faaliyet göstereceğini, açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edilmeyeceğini açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısının ardından detaylara ilişkin genelge yayımlayacak.

    Yeni önlemler değerlendirilecek

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bugün saat 15.00'te toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek.

    Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

    Kısıtlama seçenekleri şöyle:

    Restoran
    © AA
    Yeme-içme yerleri, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek
    Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin 'dinlendirilmesi' formülü ele alınacak.

    • Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde 'toplu ziyaretler' yasaklanacak.
    Seyahat kısıtlamaları
    • Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.
    • Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM’lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.
    Kamuda kademeli mesai
    • Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.
    • Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.
    • 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.
    Etiketler:
    Toplantı, Kovid-19, Koronavirüs, Kabine Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan
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