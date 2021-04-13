Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu raporundan: Olay yerine hiç gitmemiş savcının sorumluluğu tartışılır

İstanbul Barosu, Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu raporunu yayımladı. Raporda, soruşturmanın seyrini değiştirecek çok sayıda eksikliğin olduğuna yer verildi. Raporda savcının şüpheli ölüm olarak bildirilen olayda olay yerine hiç gitmemesi vurgulanırken, savcılığın sorumluluğunu tartışılır hale geldiği belirtildi.