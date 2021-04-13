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    Filyasyon ekipleri aralıksız çalışıyor

    Filyasyon ekipleri başlarından geçenleri anlattı: 'Teyze, komşusuna 'Şunlar gitsin, ağız tadıyla içeriz kahvemizi' dedi'

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    Sputnik Türkiye
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    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük rol oynayan filyasyon ekipleri, başlarından geçen ilginç olayları anlattı.

    Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için evlerinde izole edilen pozitif hastaları, temaslı kişileri ziyaret edip takiplerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, acil durumlarda bu kişilerin hastaneye sevkini sağlıyor. 

    Salgınla mücadelede kritik rol oynayan bu kişiler, başlarından geçen ilginç olayları Hürriyet gazetesinden Sedef Batı'ya anlattı. Filyasyon ekiplerinin anlattıkları şöyle:

    - Ankara’da filyasyon ekibinde çalışan D. P.: "Testi pozitif çıkan hastaya ilaçlarını vermek ve temaslıları tespit etmek için apartmanın girişine geldiğimizde binanın dışına çalışan ustaları fark ettik. Üst katlardan bir teyze ustalara 'TV seyredemiyoruz, bir an evvel bitirin işinizi, sonra da gelin benim televizyonumu düzeltin!' diye bağırdı. Usta da 'Tekrarını seyredersin Teyze, gir içeri!' diye karşılık verdi.

    Biz bu ikisinin arasında geçen bu diyaloğa gülümseyerek pozitif vakanın olduğu daireye geldik. Bir baktık ki bize kapıyı açan teyze meğer camdaki teyzeymiş. Kızı koronaymış, testlerini yaptık, ne yapmaları gerektiğini anlattık, kimse ile temasta olmamaları gerektiğini sıkı sıkı tembih ettik. Teyze bize 'Tamam anladık 5 kere söylemenize gerek' yok diye çıkıştı hatta, TV seyredemediği için aşırı sinirliydi.

    Biz işimizi bitirip araca binmek üzereyken teyze yine camda belirdi ve ustalara seslendi 'Evladım ne zaman geleceksiniz televizyona bakmaya? Patladım sıkıntıdan...' Sözün bittiği yer tam da burasıydı işte. 'Teyzeciğim TV’de gördüğün ölümler gerçek, izlemek istediğin programların tekrarını izleyebilirsin ama filmi istesen de geriye saramazsın, insanların hayatını böyle hiçe sayamazsın' demek istedim ama nafile… Bunca sağlık çalışanının emeklerini boşa çıkaran bu insanları gördükçe umudumu yitiriyorum ne yazık ki."

    'En ilginç hikayem, test yapmaya gittiğimizde komşusuyla gizlice konuşan teyzenin sözleriydi'

    - İstanbul'da filyasyon ekibinde görev yapan R. K: "Benim en ilginç hikayem de biz test yapmaya gittiğimizde komşusu ile gizlice konuşan teyzenin sözleriydi. Temaslı oldukları için test yapmak için sırada bekleyen hane halkından bir teyzemiz telefonu çalınca yan odaya geçti ama kapı hafif aralık olduğu için konuştuklarını rahatlıkla duyabiliyordum.

    Telefondaki komşusuna 'Kovid'ciler geldi şimdi, burnumuza çubuk sokacaklarmış, sonucu yarın çıkacakmış. Şunlar bir gitsin sonra ararım ben seni kahvemizi içeriz, sonuç pozitif çıkarsa kimse ile görüşmeyecekmişiz, en azından sonuç çıkana kadar ağız tadıyla kahvemizi içelim değil mi?' diyordu."

    'Şu an gelmeyin, alkol alıyorum'

    - Samsun'da filyasyon ekibinde görevli S.Y.: "Hem sahada hem de ev ziyaretlerinde gülsek mi ağlasak mı diye donup kaldığımız çok ilginç olaylara tanık oluyoruz. Geçen hafta testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olan birini aradım. 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum, test yapmaya geleceğiz' dedim. 'Şu an gelmeyin alkol alıyorum, keyfim kaçmasın, yarın gelirsiniz' dedi.

    Alkol olarak virüsü alt edeceğini düşündüğüne eminim ama bu şekilde teste gelmeyin diyenlerin sayısı hiç azımsanmayacak derecede. 'Benim bir şeyim yok, kötü olursam haber veririm' diyen de var, 'Başımıza yeni yeni icatlar çıkardınız' diye direnen de..."

    'Nişanda oynarken maskemizi taktık'

    - İstanbul'da filyasyon ekibinde görev alan B. S.: "Test yapmaya gittiğimizde apartman sakinleri ve komşular meraklı gözlerle kapılara çıkıyor, camdan kime gelindiğini kontrol ediyorlar. Biz gideceğimiz daire varmadan meraklı koşuların 'Kime geldiniz, kaç kişi pozitifmiş?' gibi sorularına maruz kalıyoruz. Kapıları kapattırıyoruz ve elbette bilgi vermiyoruz ama apartmandan çıkana kadar asla pes etmiyorlar.

    O gün de pozitif vaka tespit edilen apartmana girdik ve aynı sorular gelmeye başladı. Bilgi veremeyeceğimizi belirttik ve 2'nci katta çıktık. Bir önceki hafta da alt kattaki dairede 3 pozitif vaka tespit edilmiş meğer. Henüz bizim gittiğimiz daire sakinleri kapısını açmadan alt kattaki komşu, 'Onlar 3 gün önce nişana gittiler kesin oradan kaptılar' dedi.

    Kapıyı açan abla da komşunun dediğini duymuş ve birden bağırmaya başladı; Asıl siz getirdiniz bu mikrobu apartmanımıza, geçen hafta torun torba hepiniz korona olmadınız mı? Evinizde oturmadınız ki bir türlü, apartmanın içinde maske de takmadığınız için bize sizden bulaştı. Yoksa biz nişanda oynarken maskelerimizi hep taktık, sadece otururken çıkardık."

    'Acıkmışsındır, gel kahvaltı yapalım'

    - Gönüllü olarak filyasyon ekibine katılan öğretmen F. Ç.: "Her gün önce telefonla arayıp evde olup olmadıklarını kontrol ediyorum, sonra da evlerine gidip hepsini tek tek cama çıkartıp yoklama yapıyorum. Telefonda evdeyim deyip sokakta çıkan insanların sayısı hayli fazla. Bir de hane nüfusu hayli fazla olan yabancı uyruklu aileler var. Geçen hafta bir pozitif vaka olan evde bugün 8 kişi birden pozitif çıktı.

    Her sabah gidip kontrollerini yapıyorum ve 'Açsındır sen, gel bizimle kahvaltı yap' diyorlar. 'Hepiniz koronasınız, nasıl gireyim içeri?' dediğimde de 'Bir şey olmaz! Bak bize, hepimiz iyiyiz. Gel hadi, korkma!' diyorlar. Misafirperverlikte on numarayız, yardımseveriz ama bence koronanın ciddiyetini hastalığı atlatanlar bile hala anlamış değil. Ben evlere girmediğim halde yine de tedirgin oluyorum, sağlık çalışanlarını ve ailelerini düşünemiyorum."

    Etiketler:
    komşu, Filyasyon, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs
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