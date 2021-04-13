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    Eski sevgilisinin tehditlerini anlatan kadın: 3 çalışanımı bıçakla rehin aldı, savcılığa gittik ama sonuç alamadık

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104131044261479-eski-sevgilisinin-tehditlerini-anlatan-kadin-3-calisanimi-bicakla-rehin-aldi-savciliga-gittik-ama/

    İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan iş insanı Y.S. 2 ay görüşüp, ayrıldığı Mehmet B.'nin kendisini tehdit ve darp ettiğini iddia etti. "3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı" diyen Y.S., her gün tehdit edildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tekstil işi yapan Y.S.,  2 yıl önce Mehmet B. ile tanıştı. Yaklaşık 2 ay süren görüşmenin ardından Y.S. ayrılma kararı aldı. Bu süreçte cezaevine giren Mehmet B., 1.5 yıl sonra tahliye oldu ve Y.S.'yi tehdit etmeye başladı.

     Y.S.'yi tehdit etmekle kalmayıp çalışanlarını rehin alan Mehmet B., Y.S.'nin 1 milyon lira para ve tekstil fabrikasını kendisine vermesini istedi.

    Kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurduğunu ve hiçbir sonuç alamadığını iddia eden Y.S. yaşadıklarını şöyle anlattı:

    • "Mehmet B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 3 ay önce darp etti, niyeti elimde avucumda ne varsa almak. 2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1.5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı. Hem bana hem çalışanlarıma en son söylediği şey, fabrikayı ve 1 milyon lira parayı verince beni rahat bırakacakmış. 'Aksi takdirde bütün işlerini bozarım' demiş. Her gün tehdit ediyor, hatta dün bile tehdidi geldi.

    'Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik, sonuç alamadık'

    • Geçtiğimiz günlerde iş yerine geldi bütün çalışanlarımı dışarı çıkarttı ve her yeri talan etti. Buradan çıkıp evime geçti. Evde hiçbir şey kalmadı, komple yıktı. 3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık."

    'Gün içinde beni sürekli takip ediyor'

    Çalışanlarıyla birlikte uzun süredir ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Y.S. konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    • "Ölüm korkusunu sadece ben değil çalışanlarım da aynı şekilde yaşıyor. Artık müşterilerim çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Çünkü onları da tehdit etmeye başladı. Gün içinde beni sürekli takip ediyor. KADES'e de başvurdum ama bir sonuç alamadım.
    • Geçtiğimiz ayda fabrikanın servis aracını bakıma gönderdik. Aracı oradan alıyor, arkadaşının yerine bırakıyor. Aracımız gasp ediliyor. Güneşli Polis Karakolu'na gidip tutanak tutturmamıza rağmen bu konuyla ilgilenmiyorlar. 3-4 gün üst üste aradık, yine sonuç alamadık. Aracımız bir hafta sonra parçalanmış şekilde alındı."

    'Rahatça dışarı çıkmak istiyorum'

    Y.S., "Şu an tek istediğim çalışmak istiyorum. Çalışamıyorum, ne ben ne personelim çalışamıyor. Ondan bir haber duymak istemiyorum, önüme çıkmasını istemiyorum, çalışanlarımı tehdit etmesini istemiyorum. Rahatça dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Uzaklaştırma ihlali yaptığında kamera kayıtlarıyla başvurdum. İki gün sonra yetersiz delil sonucu geldi" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Savcılık, Kadına şiddet, KADES, Rehin, Kadın, Tehdit, Eski sevgili
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