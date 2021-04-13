MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/lpXX1fspYk