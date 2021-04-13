MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/lpXX1fspYk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021
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