CHP'de istifa: Eski Yalova İl Başkanı Ertan Şener Memleket Hareketi'ne katıldı

Memleket Hareketi’ne katılarak Muharrem İnce’yi destekleme kararı alan Ertan Şener, üyesi olmaktan her zaman onur duyduğu CHP’den istifa ettiğini belirttiği açıklamasında yeni bir yola çıktıklarını kaydetti.

Şener yaptığı açıklamada, "Bazen çok sevseniz de, çok inansanız da, ayrılıklar kaçınılmazdır. Hiçbir şey yapmayıp kötü gidişatı için acıyarak izlemektense, taşın altına elini sokman gerekir. Tıpkı Atatürk’ün vatanı işgalden kurtarmak için çıktığı yolda çok sevdiği asker üniformasını çıkartması gibi üzerinizdeki tüm birikimleri ve sıfatları bir kenara bırakıp, sil baştan başlamak gerekir. İşte ayrılığa bu gözle bakıyorum. İçim burkuluyor ama üzgün değilim. Tam aksine heyecan, umut, azim ve enerji doluyum" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır birlikte siyaset yaptığım Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Muharrem İnce ve Memleket Hareketi’nin ilimizi ve ülkemizi Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği hedeflere başarıyla taşıyacağına yürekten inanıyorum" diye devam eden Şener, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesile ile ülkemizi çağdaş ve aydınlık yarınlara taşımak isteyen, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine yürekten bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine sadık, demokrasiye, çağdaşlaşmaya, laikliğe, hukuka, insan haklarına ve doğaya saygılı, yüreğinde vatan millet sevgisi olan herkesi Memleket Hareketi’ne katılıp birlikte omuz omuza, can cana çalışmaya davet ediyorum."