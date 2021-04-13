Metrobüste taciz iddiası: Yolculardan biri şüpheliye tokat attı

İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye, olaya müdahale eden yolculardan biri tokat attı. Şüpheli, yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda polise teslim edildi.

Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye doğru ilerleyen metrobüste akşam saat 21.45 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, en arka koltukta oturan kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.

Mecidiyeköy mevkiine gelen metrobüste, kadının ‘Ne yapıyorsun sen sapık’ diyerek tepki göstermesi üzerine, diğer yolcular olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanından uzaklaştırdı.

Şüphelinin cinsel organını gösterdiği iddiası

Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.

Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’na ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.