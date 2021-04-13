Esnaftan olası kapanmaya karşı 7 maddelik talep

Olası bir kapanmaya karşı esnafın taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın tüm vergilerden muaf olması ve enerji girdilerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların olası bir kapanma kararına karşı taleplerini açıkladı.

Esnafın, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Palandöken, "Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli" dedi.

Palandöken, olası bir kapanmaya karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini şöyle sıraladı: