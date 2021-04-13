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    1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor

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    Kastamonu'da 32 yaşındaki Mustafa Duman, evlendikten bir gün sonra kendisini terk eden eşine dört yıldır her ay 700 lira nafaka ödediğini söyledi. Bunun haksızlık olduğunu söyleyen Duman, Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyeceğini ifade etti.

    Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının ekim ayında evlendi. 1 gün evli kalabilen ve eşinin yüzünü sadece nikahta görebilen Duman, Ayşe’den bir daha haber alamadı.

    Duman, boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşine aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildi. Hakkında açılan 7 ayrı dava sonrası icralık olan Duman, yaşadıklarına dikkat çekmek için Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye karar verdi. Yaklaşık 580 kilometre yol kat etmeyi planlayan Duman, İstanbul’a 1.5 haftada ulaşmayı hedefliyor. Duman, şunları söyledi:

    "Kastamonu’dan İstanbul’a yürüyerek gidiyorum. 1 günlük resmi nikahlı eşim var ve 4 yıldır boşanamıyorum. Bu yüzden nafakaya bağlandım. Her ay 700 lira nafaka ödüyorum. 15 bin lira nafakadan dolayı para biriktiğini öğrendim. Çalışamadığım içinde ödeyemedim. Avukat arıyor beni, kapına icra göndeririz diyor. Avukat sürekli beni arayıp bana da borcun var devletin bir uygulamasından dolayı diyor. Ben de avukata sizi ben tutmadım. Siz karşı tarafın avukatısınız, ondan almanız lazım ve beni aramanız yanlış, benden kendi hesabına para istiyor.

    'Allah razı olsun, bir vatandaş bana 20 bin lira gönderdi'

    Sesimi duyurabilmek adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Borçlardan halen kurtulamadım. Devamlı kapıma icralar geliyor, halen de kapıma icralar gelip duruyor. Allah razı olsun, bir vatandaş bana 20 bin lira gönderdi. Kendisine kesinlikle ulaşamıyorum, teşekkür dahi edemedim. Bana gönderdiği 20 bin lira parayı borcum olan üç bankaya ödeyerek kapattım. Geride iki bankaya borcum kaldı. Nafakadan dolayı borcum var. Ne yapacağımı şaşırdım artık, bu yüzden bende mağduriyetimi duyurabilmek adına böyle uzun bir yolculuğuna başladım. Yürüyerek İstanbul’a gidiyorum.

    'Nafaka olayının yasal olarak bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum'

    Ben, benim gibi nafaka ödeyerek canı yanan bir sürü insanın olduğunu düşünüyorum ve nafaka olayının yasal olarak bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu konudan dolayı bir sürü mağdur insanlar var. Ben, 1 gün evli kaldım ve 4 yıldır da nafaka ödüyorum. Ayrıca bana çıkan haberlerden sonra sosyal medya üzerinden ulaşanlar oldu. Hatta bir bayan, 13 yıllık evli olduğunu ve iki tane çocuğunun da olmasına rağmen aylık 300 lira nafaka aldığını söyledi. Ama ben sadece 1 gün evli kalabildim ve benim yanımda da olmamasın rağmen yalan dolanla bizleri kandırarak İstanbul’a geri gittiler ama aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildim.

    'Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gideceğim'

    Bunun bir çözümünü bekliyorum. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gideceğim. Bunun bana yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum, 4 yıldır adalet arayışımı sürdürüyorum ama halen mahkemelerim sürüyor. Artık bunlarında sonuçlanmasını bekliyorum."

    Etiketler:
    Yürüyüş, İstanbul, Kastamonu, Cumhurbaşkanlığı, Nafaka, Nikah, Boşanma, Evlilik
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