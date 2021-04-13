NASA yarışmasını Van Gölü kazandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 bin oyla birinci oldu.

NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmasında, Van Gölü'nün fotoğrafı 32 fotoğraf arasında en fazla oyu aldı.

Fotoğrafı, 12 Eylül 2016'da Astronot Kate Rubins çekmişti.

Finale kalan diğer fotoğraf ise Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızlar görseliydi.

Oylamanın son gününde devlet erkanı da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla oy istemişti. Oy çağrısında bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da destek vermişti.

Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla

Oy vermek için: https://t.co/PcAWKdaFPO pic.twitter.com/vNJBaf9ddB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2021

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