Habertürk yazarı Yılman: Farklı belediyelerin projeleri kapsamında birçok kişi Almanya'ya kaçırıldı

Bugün kaleme aldığı yazısında Yılman, "Zaten tahmin etmiştim haberi araştırırken sistemin açığını bulup belediye aracılığı ile yapılan insan kaçakçılığında tek adresin Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi olmadığını" ifadelerini kullandı.

Birçok belediyenin projesinde benzer vakaların yaşandığını anımsatan Yılman, "Şu an elimde var olan belgeler Tokat/Erbaa, Van/Tuşba, Elazığ/Arıcak, Elazığ/Üçocak ve Bursa/ Yıldırım belediyelerinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle Almanya’nın değişik şehirlerine vize gerektirmeyen hizmet pasaportu/gri pasaportla yüzlerce insanın Avrupa’ya kaçırıldığını ispatlıyor" dedi.

Gazeteci Sevilay Yılman, belediyelerin insan kaçakçılığında çığır açan yöntemler kullandığıını belgelemiş. Acaba kaç yurttaş bu yolla Almanya'ya gidip de dönmemiştir? https://t.co/hUYt8WAyMb — Süleyman İrvan (@suleymanirvan) April 13, 2021

​Habertürk yazarı, yazısına şöyle devam etti:

"Kaynaklarım, 'Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek' başlığı adı altında hayata geçirilen bu skandal organizasyonun boyutlarının sanılandan ya da bilinenden çok daha fazla olduğunu ve bu yolla da bugüne kadar 1000’in üzerinde insanın yurt dışına çıkarıldığını öne sürüyor. Bir yetkili, 'İçişleri Bakanlığı soruşturmayı sürdürürken, kazdıkça olayın vahametini görüyor ve incelemeyi derinleştirecek' diyor."

Proje mimarının AK Parti'nin eski Servi Beldesi Başkanı Ali Ayrancı olduğunu belirten Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada değerli okurlarım bugünkü yazımda Malatya/Yeşilyurt Belediyesi’nde; 'Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek' adı verilen projeyi hayata geçirerek belediye aracılığı ile insan kaçakçılığı organizasyonunun mimarının Bingöl’ün AK Partili Servi Beldesi eski belediye başkanı Ali Ayrancı olduğu iddialarını da aktarmıştım sizlere. Görüştüğüm polis kaynaklarımdan diğer belediyelerde yapılan organizasyonlarda da dahli olabileceği şüphesiyle soruşturmanın Ayrancı ismi üzerinde yoğunlaştırıldığını öğrendim. Son genel seçimde Bingöl’den AK Parti milletvekili aday adayı olan Ali Ayrancı’nın halen Bingöl Belediyesi’nde imar müdürlüğünde çalıştığını da kayıtlara düşeyim".

Yılman, belediyelerin projelerine ait belgeleri de yazısında paylaştı.