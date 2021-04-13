Erzurumspor'a yardım gecesinde Acun Ilıcalı'ya 'Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim' telefonu geldi

TV8'de düzenlenen Erzurumspor bağış gecesine telefonla bağlanan bir kişi, "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim" dedi. Arayan farklı bir kişi ise 350 TL bağış yapma isteyince Acun Ilıcalı "Valla bağışın miktarı olmaz ama sizin niyette çok sevimli bir durum sezmedim" yorumunu yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor için TV 8'de bağış gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına bağlanan Ali Akyüz isimli kişi 'Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim' dedi. yaşanan sessizlik sonrası Acun Ilıcalı "Ali bey buyurun siz aradınız, biz aramadık" dedi ve telefon kapandı. Telefonun kapanmasının ardından Ilıcalı, "Bu tip zorlukları buraya bağlanarak dile getirmek çok mantıklı gelmiyor bana" şeklinde sözlerine devam etti.

Bağış gecesinde yayına bağlanan Cenk Yıldıray isimli bir kişi ise, "Yıllardır Survivor'a başvuru yapıyoruz ama kabul olmuyor, biz de dedik ki Erzurumspor'umuza bir bağış yapalım, o kabul olsun" dedi. Acun Ilıcalı ise bu sözlere karşılık, "Erzurumspor'a yardım yapmak, Survivor'a katılmaktan daha kolay. Doğru yolu seçmişsiniz" karşılığını verdikten sonra Cenk Yıldıray, 350 lira bağış yapmak istediğini açıkladı. Ilıcalı Yıldaray'a şunları söyledi

"350 lira mı bu? 350 lira bağışlayacaksınız. Valla bağışın miktarı olmaz ama sizin niyette çok sevimli bir durum sezmedim ben. Yani sonuçta burada yardım gecesi. Önemli bir gece. Keşke o telefonu çevirirken biraz düşünseniz. İnsanların bu akşamki motivasyonunu bozmasanız olur mu öyle şeyler? İyi şeyler yapar mısınız hayatta böyle. Var mı iyilikleriniz? Mesela bu akşam bizim vaktimizi çalmayarak güzel bir iyilik yapabilirsiniz di mi? Sevaba girersiniz."