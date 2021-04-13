Gözaltına alınan emekli amirallerden Mustafa Özbey orduevinden atıldığını açıkladı

Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerden olan Mustafa Özbey, serbest bırakıldıktan sonra gittiği Merkez Orduevi'nden eşiyle atıldığını duyurdu.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Mustafa Özbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez Orduevine geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. ‘Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi’ söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.”
Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez OE'ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim.— Mustafa Özbey (@MMOZBEY) April 13, 2021
Eşim ve eşyalarımın OE odasında olduğunu söyledim. , "Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra OE'ni derhal terk etmemizi" söylediler.
Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık
Durum bundan ibarettir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)