Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: İlk 3 il Kırklareli, İstanbul, Çanakkale

Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide vaka görülme oranı en fazla Kırklareli'de oldu. Kırklareli'yi İstanbul ve Çanakkale takip etti.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak haritada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter paylaşımında şunları ifade etti:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız."

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız. pic.twitter.com/srNinJxtrp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2021

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