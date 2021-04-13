Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi, 273 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre vaka sayısı 60 bine yaklaştı. Can kaybı 273 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

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