THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
Değerli misafirlerimiz;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 13, 2021
Sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.
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