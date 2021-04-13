AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Wilders'in 'Ramazanı durdurun' videosuna tepki

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in, Twitter üzerinden paylaştığı videoyu alıntılayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik video için şu ifadeleri kullandı:

"Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten.

İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve “yabancı”ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır."

'İslam Hollanda'ya ait değil'

Geert Wilders "İslam'ı durdurun. Ramazanı durdurun. İslamizasyonu durdurun. İslam bizim tarihimizde, kültürümüzde ve geleceğimizde yok. İslam, Hollanda'ya ait değil" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşmıştı.



Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor.

İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. https://t.co/YrHQeK480m — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 13, 2021

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