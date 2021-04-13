Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 2.51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19.61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Geçmiş olsun Muğla.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 13, 2021
Datça açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2021
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/gwrHuKWMeG
13.04.2021, 23:28:02 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 2.3 km#Kandilli
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