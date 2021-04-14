İstanbul'da CHP ilçe örgütlerinin tamamına "128 Milyar Dolar Nerede" pankartları asılmıştı.

Pankartlara, geçtiğimiz saatlerde polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Birçok ilçede söz konusu pankartlar vinçlerle CHP ilçe binalarından toplatıldı.

İstanbul'da CHP'nin '128 milyar dolar nerede' pankartlarına gece yarısı operasyonu https://t.co/81ShDW0GH2 pic.twitter.com/atJegwxzFs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2021

Öte yandan CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, ilçe başkanı ile polis memurunun diyaloğu görüntülere yansıdı.

Videoda, İlçe Başkanı'nın "Biz devletin parasının nerde olduğunu soruyoruz burada bir hakaret yok indiremezsiniz" dediği görüldü.

İstanbul'da CHP'nin '128 milyar dolar nerede' pankartlarına gece yarısı operasyonu | CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın yayınladığı videoda, ilçe başkanı ile polis memurunun diyaloğu görüntülere yansıdı https://t.co/6CkwrjJTWL pic.twitter.com/5g2KJgBzad — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2021

Kaftancıoğlu: Her türlü yasal haklarımızı kullanacağız

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kolluk kuvvetleri tarafından, savcının anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde yazılı talimat verdiği söyleniyor. Doğruysa eğer yasaya değil, saraya göre talimat yazan savcı hakkında her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Cumhuriyetin savcısı cumhurun yanında olur" dedi.

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Kolluk görevlisi arkadaşlar; 'Biz pankartı indirelim sonra yazılı talimatı getireceğiz' cümlesinin hiçbir yasal karşılığı olmadığını biz biliyoruz tahmin ediyorum sizler de biliyorsunuzdur!

Bir karar tebliğ etmeden, karara uygun el koyma tutanağı düzenlemeden vinçle ilçe başkanlıklarımızdan pankartın sökülmesi durumunda olayı gerçekleştirenler hakkında anında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız bilginize.

Gülsem mi ağlasam mı bilemedim ama memleketim adına üzüldüm. Beşiktaş’ta avukat ilçe başkanımıza 2 satır el yazısı gösterip okumasına bile fırsat vermeden çekerek bu savcılık talimatı demişler. Savcılık talimatıysa niye göstermiyorsun değilse bu cesareti kimden alıyorsun?"

Kolluk görevlisi arkadaşlar; “biz pankartı indirelim sonra yazılı talimatı getireceğiz.” cümlesinin hiçbir yasal karşılığı olmadığını biz biliyoruz tahmin ediyorum sizler de biliyorsunuzdur! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 13, 2021

'Her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız'

CHP İstanbul İl Başkanı, sonrasında ise "Bu geceden söyleyeyim; her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız... Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun. Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi?" ifadelerini kullandı.

Bu geceden söyleyeyim her gün 39 ilçemize pankartlarımızı tekrar tekrar asacağız..



Sizler de vatandaşın parasıyla kiraladığınız 39 vinci, kolluk kuvvetlerinizi ve alamadığınız kararlarınızı bugünden hazır tutun.



Görelim bakalım siz mi yaman yoksa halk mı, halkın partisi mi? https://t.co/TnxppLCfzb — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 13, 2021

Kaftancıoğlu, paylaşımının devamında bir video görüntüsüne yer vererek, "Hadi vinci anladık da toma ve çevik kuvvet ne? Korkmayın biz halkız, halkın partisiyiz, haksızlığa uğradığınızda sizin de haklarınızı koruruz. CHP'den korkmayın ama yaptığınız hukuksuz işlerden ve işlediğiniz suçlardan korkabilirsiniz ve bence de korkun" dedi.

Hadi vinci anladık da toma ve çevik kuvvet ne?

Korkmayın biz halkız, halkın partisiyiz, haksızlığa uğradığınızda sizin de haklarınızı koruruz

CHP’den korkmayın ama yaptığınız hukuksuz işlerden ve işlediğiniz suçlardan korkabilirsiniz ve bence de korkun pic.twitter.com/p9kpXwVA07 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 13, 2021

"128 milyar dolar nerede" pankartları önce Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ardından Aydın'da, sonrasında ise asıldığı her yerden polis tarafından toplatılmıştı.