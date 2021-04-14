Yangında ölen kişinin elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Ercan Dublacı'nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi buldu. Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi.

Dublacı’nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Dublacı’nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. Polisin olay ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.