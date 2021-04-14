Hürriyet yazarı Selvi: Bildiriye 'Yüce Türk milleti' ifadesini, emekli tuğamiral İlker Güven’in eklediği ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Bildirideki kritik isimler belli oldu' başlıklı bugünkü yazısında emekli amirallerin hazırladığı ve soruşturma konusu haline gelen 'Montrö Bildirisi' ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Selvi, "Mengi devam ediyor. 'Aradan geçen iki-üç günden sonra bir emekli amiral ‘WhatsApp’tan ne zaman açıklamada bulunacağız, Boğaziçi öğretim üyeleri kadar olamadık, hala bir açıklama bekliyorum’ dedi. Yine iki-üç gün sonra bir emekli amiral açıklama yapılması gerektiğini, aksi takdirde tarihin bizi emekli amiraller değil ödlekler olarak anacağını belirtti' diyor. Ergun Mengi, emekli büyükelçilerin Montrö’yle ilgili bildirilerini görünce kendilerinin de böyle bir duyuru yapabileceklerini konuşup, hazırlıklara başladıklarını ifade ediyor. Sarıklı amiralle başlayıp, Montrö’yle devam eden bu süreç bir gece yarısı, 'Yüce Türk milleti' hitabıyla başlayıp, 'Aksi halde' diye devam eden, darbe çağrışımı yapan bir bildiriye neden oldu" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

© AA / Muhammed Selim Korkutata Bildiriyi hazırladığı iddia edilen emekli amiral Ergun Mengi’nin ifadesi ortaya çıktı 'Yüce Türk milleti' hitabıydı. Semih Çetin, kendisine gönderilen metinde, 'Yüce Türk milleti' ifadesinin yer almadığını, sonradan eklendiğini söylemişti. Bildiriye “Yüce Türk milleti” ifadesini, emekli tuğamiral İlker Güven’in eklediği ortaya çıktı.

Şimdi başa döneceğim. Bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi, açıklama yapılmasını ilk olarak öneren, “büyüklerimizden bir emekli amiral” dediği kişinin ismini de veriyor. Emekli büyükelçilerin bildirisinden sonra “Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı, diye sordum. Bana, ‘yapabilirsin’ dedi” diyor.

Bir şey soracağım. Bildirinin yazılmasını ilk olarak öneren Işık Biren ile bildirinin başına “Yüce Türk milleti” ifadesini ekleyen İlker Güven gözaltına alınan amiraller arasında mıydı? Değildi. Peki soruşturma açılmasa bundan haberimiz olacak mıydı? Olmayacaktı.

Bakalım iddianamede neler ortaya çıkacak?"