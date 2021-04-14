Esenyurt'ta 'mavi su' bu kez rögardan fışkırdı

Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

İki gündür rögardan mavi su çıktığı belirtilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi. © DHA

İki gündür rögardan mavi su çıktığı belirtilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi. © DHA 1 / 2 © DHA İki gündür rögardan mavi su çıktığı belirtilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçen haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.