Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek, bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, Özel Harekat Polisleri'nin '128 Milyar Dolar Nerede' pankartlarını indirmek amacıyla CHP’nin parti örgütlerine baskın düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize Recep Tayyip Erdoğan. Mesele ne; 128 MilyarDolar Nerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!”
Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan... Mesele ne; #128MilyarDolarNerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021
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