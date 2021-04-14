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    Diyanet Vakfı’nın rap müzikli kampanyası tepki çekti: 'İslamiyet’i öyle bir hale getiriyorlar ki müzikle iç içe'

    YouTube / Diyanet Vakfı
    Türkiye
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    Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı. Fitre kampanyasının rap müzik ile duyurulmasına ise bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

    Türkiye Diyanet Vakfı, 'Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin' temalı Ramazan kamu spotu yayınlamıştı. 'Misal' mahlası da kullanan sanatçı Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde, vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Ancak bazı vatandaşlar rap müziğin İslamiyet’e uymadığını iddia ederek tepki gösterdi. Bazıları ise bu kampanyayı Diyanet’in yaptığına inanmadı.

    'Bunu Diyanet yapmamıştır'

    Dini bir duyurunun bu şekilde yapılmasını uygun bulmayan bir kişi, “Bunu Diyanet yapmamıştır. Vicdani açıdan doğru değil. Çünkü dini bir şeyin duyurusu bu şekilde olmamalı. Ama diyanet yapmamıştır bunu inanmadım. Bunu kaynağından öğrenmek isterim. Müzik severleri teşvik etmek için yapmış olabilirler” dedi.

    'Ben uygun bulmuyorum'

    Mikrofon, şarkı yarışması
    © AFP 2021 / Mandel Ngan
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    Müzikli anlatım yerine sade bir anlatım tarzı olması gerektiğini ifade eden başka bir kişi ise, “Bence doğru değil. Çünkü İslami kelimelerin ve düşüncelerin bu tür müziklerle hatta bazı ilahilerin bile değişik müzik tarzlarıyla söylenmesini ben uygun bulmuyorum. Ben şu an namazdan çıkıp geldim ve bunu hem doğru karşılamıyor, hem de hoş görmüyorum. Müzik türü yerine değil de, müziksiz bir şey ile daha güzel yapılabilirdi. Müziksiz bir şeyin olması sade bir anlatımla, düşünceyle ve görsel efektle daha güzel bir şey ortaya konabilirdi. Hayır rap müzik olmaz. Artık İslamiyet’i öyle bir hale getiriyorlar ki müzikle iç içe, başka kelimeler ile iç içe müziği her şeye sokmaya çalışıyorlar. Ben bu tür durumları ve davranışları uygun görmüyorum” şekilde konuştu.

    'Hem İslam kültüne yakışmıyor, hem de müzik olarak bana ters geldi'

    Tasavvuf müziğinin daha güzel olacağını söyleyen bir başkası ise, “Ben doğru bulmuyorum. Tasavvuf tarzı olsa anlayabilirim de rap tazı bizim dışımızda. Hem İslam kültüne yakışmıyor, hem de müzik olarak bana ters geldi çok mantıklı bulmadım. Tasavvuf musikisi daha mantıklı olurdu” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İslam, rap, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
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