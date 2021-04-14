Bakan Ersoy'dan Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırma kararına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararının vakaların düşüşüne göre daha erken kalkabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'nin haberine göre Bakan Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararının vakaların düşüşüne göre daha erken kalkabileceğini ifade etti.

Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" dedi.