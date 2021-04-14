Akşener: Milletimiz aşı beklerken Libya'ya 150 bin doz aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete birtakım eleştiriler yöneltti. "Bu milleti aldattınız, bununla sizi yüzleştireceğim, üzgünüm" diyen Akşener, ardından "Ya bu ülkeyi seçime kadar adam gibi yöneteceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde bu ülkenin yönetiminden gideceksiniz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu milleti aldattınız, bununla sizi yüzleştireceğim, üzgünüm. Ya bu ülkeyi seçime kadar adam gibi yöneteceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde bu ülkenin yönetiminden gideceksiniz.

- Cumhur İttifakı etle tırnak, asla aranıza girmem, ama hepiniz birlikte verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

- Biz bu tabloyu hak etmedik. Özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar Türkiye'yi bu manzarayla baş başa bıraktı.

- Bilim Kurulu pazartesi yine toplandı. Neler yapılması gerektiğini anlattılar. Kaybedecek tek bir saatimizin olmadığı bir dönemde, 24 saatimiz daha heba edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilgilenip karar verecekmiş. Kardeşim sen doktor musun, enfeksiyon uzmanı mısın? Niye kararı sen veriyorsun, neden kararı bilim insanlarına bırakmıyorsun? Böyle devlet yönetilmez. Milletimiz aşı beklerken Libya'ya 150 bin doz aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun?

- Sayın Erdoğan'ın kadroları, sayın Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den arkasına bakmadan kaçıyor. Güler misin, ağlar mısın? Ama korkunun ecele faydası yok. Milletin gerçeklerinden kaçış yok, çünkü biz varız. Onlar iktidarlarını nasıl sürdüreceklerinin hesabındalar, biz milletimizi nasıl düze çıkaracağımızın derdindeyiz.